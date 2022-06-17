Москва, 17 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Рубль уже достиг локального минимума или, по крайней мере, находится около него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета Олег Луняков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В отношении оценки дальнейшего укрепления национальной валюты можно предположить, что рубль уже достиг локального минимума или, по крайней мере, находится около него, — сказал Луняков. — На самом деле вопрос состоит в том, какой должен быть курс рубля, который позволил бы устойчиво развиваться экономике. Текущий курс явно невыгоден для большинства российского бизнеса, так или иначе связанного с импортом продукции, который сильно просел на фоне введенных санкций. Кроме этого, в результате укрепления рубля снижаются налоговые сборы в бюджет страны как по компаниям-экспортерам, так и по российским компаниям, участвующим в импорте продукции в страну».

В связи с этим, как полагает Луняков, можно предположить ослабление курса национальной валюты к концу 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экспорт становится ядом для экономики России, так как приводит к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства.