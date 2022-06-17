Бобруйск, Белоруссия, , 14:51 — REGNUM Польша имеет виды на Западную Украину, заявил 17 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе общения с коллективом предприятия «Белшина» в Бобруйске он заявил, что власти Польши мечтают о Западной Украине.

«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что ситуация возможна из-за того, что за спиной поляков стоят американцы.