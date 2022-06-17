Брюссель, 17 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Вывод Европейской комиссии, что Грузии в будущем можно будет предоставить статус кандидата на вступление в ЕС, является прогрессом для республики. Об этом 17 июня заявила на брифинге председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

«Для Грузии предоставление европейской перспективы является большим шагом вперед. Двери широко открыты», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, от Грузии зависит, когда республика сможет войти в «открытые двери» ЕС. Глава Еврокомиссии заявила, что для этого стране нужно объединение, которое позволит добиться нужного прогресса. Окончательное решение по этому вопросу примет Евросовет до 24 июня.

Напомним, Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС. 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. В документе говорилось, что в стране сильна поляризация между политическими силами. Также грузинское руководство обвинили в отступлении от курса реформ и уголовном преследовании экс-президента Михаила Саакашвили.