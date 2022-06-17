Урсула фон дер Ляйен: вывод Еврокомиссии — «большой шаг вперёд» для Грузии
Брюссель, 17 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Вывод Европейской комиссии, что Грузии в будущем можно будет предоставить статус кандидата на вступление в ЕС, является прогрессом для республики. Об этом 17 июня заявила на брифинге председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Для Грузии предоставление европейской перспективы является большим шагом вперед. Двери широко открыты», — сказала Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, от Грузии зависит, когда республика сможет войти в «открытые двери» ЕС. Глава Еврокомиссии заявила, что для этого стране нужно объединение, которое позволит добиться нужного прогресса. Окончательное решение по этому вопросу примет Евросовет до 24 июня.
Напомним, Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС. 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. В документе говорилось, что в стране сильна поляризация между политическими силами. Также грузинское руководство обвинили в отступлении от курса реформ и уголовном преследовании экс-президента Михаила Саакашвили.