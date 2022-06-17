Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 июня, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области суд рассмотрит дело егеря, обвиняемого в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

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«Мужчина работал егерем отдела особо охраняемых природных территорий и охраны животного мира государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Центр охраны окружающей среды». По версии следствия, в ноябре 2020 года он произвел незаконную добычу пяти кабанов без соответствующего разрешения», — рассказали в прокуратуре.

Ущерб от его действий составил 690 тысяч рублей. Помимо уголовно дела, прокурор предъявил иск о возмещении причиненного вреда. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.