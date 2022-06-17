Белград, 17 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Сербии на выборах 2022 года Здравко Понош намерен учредить политическое движение, которое будет выступать за евроинтеграцию Сербии. Об этом Понош заявил сербским СМИ 17 июня.

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Политик уточнил, что он решил учредить не политическую партию, а именно движение, потому что «процедура проще и дешевле», а также потому, что граждане Сербии легче примут решение присоединиться к движению, нежели к партии.

«У меня такое ощущение, что действующие власти полностью очернили в глазах народа такой вид объединений граждан, как политическая партия. При этом сама правящая партия позиционирует себя не как партию, а как бывший социалистический союз рабочих», — рассказал Понош в интервью телеканалу Nova S.

Касаясь будущего сотрудничества с другими оппозиционными партиями и объединениями, Понош сказал, что на следующих выборах все они должны взаимодействовать хотя бы по вопросам контроля голосования.

Напомним, что Здравко Понош на президентских выборах 4 апреля набрал 18,40% голосов как кандидат от оппозиционной коалиции «Объединенные за победу Сербии».