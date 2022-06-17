Севастополь, , 14:47 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали власти Севастополя и Луганской Народной Республики 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил в телеграм-канале губернатора города-героя Михаил Развожаев.

Герб Севастополя Герб Севастополя

«В рамках ПМЭФ-2022 Севастополь заключил соглашение с Луганской народной республикой. С Леонидом Ивановичем Пасечником мы встречались еще 12 июня, когда я ездил в ЛНР (Старобельский район закреплён подшефным за Севастополем)», — написал Развожаев.

Развожаев уточнил, что сейчас в Старобельске работают специалисты из Севастополя. В частности, уже налажена выпечка хлеба, проведён мониторинг поврежденных объектов на освобождённой территории. Решён вопрос с организацией работы пункта временного размещения, также планируется восстановить работу элеватора.

«Нас попросили заняться дорогами, прежде всего, к населенным пунктам. Будем помогать и с подготовкой ЖКХ к осенне-зимнему периоду, достраивать детский сад, работы много. Уже сегодня второй эшелон севастопольских специалистов прибыл в Старобельск», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный ПМЭФ проводится в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Участниками форума в этом году стали представители ЛНР и ДНР.