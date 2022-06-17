Севастополь, 17 июня 2022, 14:47 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали власти Севастополя и Луганской Народной Республики 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил в телеграм-канале губернатора города-героя Михаил Развожаев.
Развожаев уточнил, что сейчас в Старобельске работают специалисты из Севастополя. В частности, уже налажена выпечка хлеба, проведён мониторинг поврежденных объектов на освобождённой территории. Решён вопрос с организацией работы пункта временного размещения, также планируется восстановить работу элеватора.
Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный ПМЭФ проводится в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Участниками форума в этом году стали представители ЛНР и ДНР.