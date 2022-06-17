Берлин, , 14:47 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Греции Марии Саккари в четвертьфинале турнира в Берлине (Германия). Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут и завершилась со счётом 0:6, 3:6.

Дарья Касаткина si.robi

Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна ошибка на подаче и 6 из 13 брейков.

В полуфинале Саккари сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия).

Читайте ранее в этом сюжете: Касаткина обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине