* талибами — запрещённая в России организация

Лондон, , 14:45 — REGNUM Расследование BBC показывает, что более 150 афганских граждан, работавших в посольстве Великобритании в Кабуле, остаются в Афганистане, несмотря на обещания британского правительства переселить их. Эти лица были наняты международной компанией GardaWorld для охраны посольства, и некоторые из них проработали более десяти лет.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые рассказали ВВС, что их пытали и преследовали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшие к власти в Афганистане в августе прошлого года. Другие говорили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их избили.

Некоторые из них прислали на BBC свои фотографии, на которых видны следы побоев на их телах. Они заявляют, что это сделали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Британское правительство заявляет, что с 2021 года переселило более 15 000 человек из Афганистана и работает над тем, чтобы перевезти в Великобританию и остальных. Список из более чем 150 афганских граждан, которые работали в посольстве Великобритании и до сих пор остаются в Афганистане, был проверен и подтверждён BBC Newsnight.

Один из мужчин, имя которого не называется из соображений безопасности, в интервью Симе Кутча, одному из редакторов ВВС, сказал, что недавно он был избит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что работал охранником в посольстве.

«Я сидел на улице, когда ко мне подошли боевики, один из них напал на меня… Они сказали: «Ты работал на британское посольство», бросили на землю и начали меня избивать, — сказал он. — Они били меня снова и снова».

Другой бывший охранник британского посольства в Кабуле сказал, что боевик ударил его прикладом по голове. Он сказал, что его освободили только тогда, когда он сказал, что больше не будет работать на британцев.

Планы британского правительства

Британское правительство теперь заявляет, что эти люди могут подать заявку на переезд в Великобританию в соответствии с одним из планов правительства по переселению. Программа была официально запущена в январе этого года, но будет доступна со следующей недели (20 июня). Критики говорят, что этого недостаточно, и это не было сделано в нужное время, когда были необходимы перемены.

Британское правительство уже запустило отдельную программу, направленную на вывоз людей, непосредственно нанятых британским правительством, в том числе военных переводчиков.

На этой неделе Джеймс Хипи, представитель министерства обороны, сообщил парламенту, что 9500 афганцев были успешно переселены в Великобританию в рамках так называемой Программы помощи в переселении (ARAP), но, по его словам, тысячи человек всё ещё находятся в ловушке в Афганистане.

«Мы думаем, что должны вывезти всех людей, которые имеют на это право», — сказал он.

Сара Магил, глава благотворительной организации Freedom, которая помогает людям, имеющим право переехать в Великобританию, сказала, что нет никаких объяснений тому, почему начало следующего процесса эвакуации так затянулось.

«Правительство нанесло неисчислимый ущерб своим бездействием… Это глубоко бесчеловечное обращение с группой сотрудников, на которых была возложена ответственность за обеспечение безопасности специалистов британского правительства», — сказала она.

Британское правительство также подверглось резкой критике прошлым летом за то, как оно провело операцию по выводу войск из Афганистана.

«Наши сотрудники неустанно работали, чтобы перевезти более 15 000 человек в Великобританию за две недели, что стало крупнейшей и самой быстрой экстренной операцией в нашей истории за последние годы», — сказал представитель британского правительства.

«Мы всё ещё усердно работаем, чтобы помочь афганскому народу, и помогли эвакуировать 4600 человек после окончания военной операции», — добавил он.

Компания GardaWorld также заявила: »После закрытия посольства в Кабуле мы неустанно работаем с британским правительством, чтобы воспользоваться программой переселения для наших афганских сотрудников».