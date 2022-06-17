Вашингтон, 17 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В попытке удержать цены на нефть США перешли к расходованию стратегических резервов. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Хавьер Блас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он рассказал, что Соединённые Штаты распродают запасы топлива, не давая нефти дорожать. Однако такая ситуация рано или поздно завершится.

Аналитик отметил, что объёмы продаваемой нефти в США с середины мая выросли до рекордного уровня. И если темпы сохранятся, осенью 2022 года резерв США достигнет 40-летнего минимума.