Москва, , 14:44 — REGNUM Очевидно, что этот сигнал, поданный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), является не случайным и во многом знаковым, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Инфляция Pixabay.com

«С точки зрения перспектив развития экономики России его появление можно только приветствовать. И вот по какой причине. До сих пор основным трендом для деятельности структур, ответственных за финансы и экономическое развитие в России было таргетирование инфляции.

Этот показатель являлся корневым бенчмарком, вокруг которого и разворачивались основные события, принимались решения и строилась политика ЦБ РФ и профильных ведомств, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Поддержание достаточно низкого уровня инфляции ЦБ считал своей основной удачей.

С цифрами действительно трудно поспорить. Начиная с 2017 года только в прошлом году этот показатель превысил 5% (в 2021 году, согласно официальной статистике, она составила 8,39%).

При этом за кадром оставались непомерная стоимость заёмных средств для реальной экономики, высокая закредитованность населения, проблемы с финансированием крупных стратегически важны проектов.

Представляется вероятным, что выступление министра Решетникова — это сигнал, направленный, в первую очередь руководству ЦБ на необходимость радикального пересмотра кредитной политики.

Вероятно, одним из первых шагов, способных реально минимизировать дефляционные риски, станет радикальное снижение ключевой ставки хотя бы до уровня в 7-8%, а в перспективе — до 4-6%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики и развития страны Максим Решетников на ПМЭФ заявил, что настоящее время Россия сползает в дефляционную спираль.

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