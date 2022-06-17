Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, по данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), Новгородская область заняла пятое место. Об этом 17 июня стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.

Poklonnik.ru Новгородский кремль

За прошедший год регион улучшил своё положение в рейтинге: с седьмого места область поднялась до пятого, повысив оценки своих показателей.

При обнародовании результатов рейтинга губернатор региона Андрей Никитин присутствовал вместе с другими главами субъектов РФ.

Напомним, что при составлении рейтинга учитываются 67 показателей по четырём основным направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктуры и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Читайте также: Москва возглавила рейтинг АСИ: не только инвестиции, но и качество жизни

Напомним, Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ. На втором месте — Татария, на третьем — Московская область.