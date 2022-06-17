Брюссель, , 14:42 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала пока не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 17 июня заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

«По Грузии Еврокомиссия предложила признать ее европейскую перспективу, но вернуться к вопросу о статусе кандидата позднее», — сказала она.

При этом окончательное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов в страны-члены ЕС Украине, Молдавии и Грузии, примут главы стран и правительств сообщества на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится 23–24 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС