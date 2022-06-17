Уфа, , 14:49 — REGNUM Более трех тысяч проверок бизнеса было отменено в Башкирии с момента введения моратория. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

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Сообщается, что весной 2022 года правительство России приняло нормативные документы, регламентирующие меры поддержки в части контрольной и разрешительной деятельности. Так, 10 марта текущего года в соответствии с постановлением правительства России был введен мораторий на проведение в 2022 году контрольных мероприятий. Впервые наряду с малым и средним бизнесом мораторий действует и в отношении крупных предприятий.

Отмечается, что согласно информации Минэкономразвития России, в стране количество проверок уменьшилось в шесть раз.

«Как правило, в среднем одно контрольное мероприятие занимает восемь-девять рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если всё это пересчитать в затраты, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчёте на год», — сообщает пресс-служба.

В Башкирии был утвержден план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях санкций, этим документом предусмотрена минимизация числа проверок, проводимых региональными и муниципальными контрольно-надзорными органами.

Сообщается, что после введения моратория в Башкирии были отменены свыше трех тысяч контрольных мероприятий, кроме этого было автоматически продлению более 6,5 тысяч выданных ранее предписаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики Башкирии были включены 154 антикризисные меры поддержки с общим объемом финансирования на сумму свыше 54 млрд рублей.