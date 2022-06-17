Мадрид, , 14:41 — REGNUM В Мадриде под председательством министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласки состоялось совещание по координации мер безопасности в связи с предстоящим саммитом НАТО. Об этом пишет агентство EFE.

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В совещании приняли участие королевский дом, президиум правительства, министерство обороны, министерство иностранных дел, представители автономного сообщества Мадрид и городской совет.

В операции, получившей название Eirene, примут участие более 10 000 военнослужащих, в основном национальная полиция (6 500 человек) и гражданская гвардия (2 400 человек), а также муниципальная полиция, пожарные и аварийные службы Мадрида.