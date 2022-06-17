Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем. Стороны отметили важность укрепления политического и экономического сотрудничества между Россией и КНДР, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко и чрезвычайный и полномочный посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль Pnzreg.ru

Посол КНДР в РФ выразил поддержку России в связи с событиями на Украине.

«Мы неоднократно заявляли, что специальная военная операция России на Украине — это неизбежный выбор для обеспечения безопасности государства и жизни вашего народа», — дополнил Син Хон Чхоль.

Мельниченко констатировал, что Россия является традиционным торговым партнером КНДР. Международные санкции и ограничения осложняют развитие экономических связей, а Северная Корея имеет колоссальный опыт противостояния внешнему давлению.

«Пензенская область — это индустриально развитый, аграрный регион. И я приглашаю вас, товарищ посол, в Пензенскую область. Мы готовы показать потенциал нашего региона и выработать соответствующую «дорожную карту» сотрудничества между Пензенской областью и Корейской Народной Демократической Республикой. Поэтому ждем вас на Пензенской земле», — пригласил губернатор.

Син Хон Чхоль выразил признательность за приглашение, поддержку северно-корейского народа, а также солидарность в борьбе за независимость. Посол подтвердил намерение наладить сотрудничество в самых разных сферах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ранее на ПМЭФ была достигнута договоренность о появлении в Пензе на участке площадью более 122 гектаров современного промышленного производства.

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