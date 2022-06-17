Вашингтон, , 14:39 — REGNUM В США стратегический нефтяной резерв истощается быстрее, чем может показаться. Об этом 17 июня пишет аналитик Bloomberg Хавьер Блас.

Нефть Greenday.ie

Отмечается, что в попытке удержать мировые цены на нефть США начали продажу топлива из своих запасов. За 2021 год Вашингтон продал почти 115 млн баррелей из хранилищ, причем с середины мая объёмы продаж увеличились почти до в 1 млн баррелей в день.

Автор статьи пишет, что США столкнулись с ситуацией, когда «ограниченные ресурсы сражаются с бесконечно урезанными поставками». Если темпы продажи нефти не снизятся, то к октябрю запасы достигнут рекордно низких значений за 40 лет — 358 млн баррелей. При этом год назад этот показатель составлял 621 млн баррелей. Но остановка продаж спровоцирует рост цен.

Поскольку американские производители предпочитают высокосернистую сырую нефть, которую добывает Россия, а также Венесуэла и большинство стран Ближнего Востока, то США, по словам министра финансов Джанет Йеллен, заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки. Но при этом Вашингтон хочет, чтобы Москва получала ограниченную прибыль с продажи.

В последнее время цены на бензин в США обновляют рекордные значения. Повышение стоимости происходит на фоне роста цен на нефть, несмотря на попытки Вашингтона противостоять этому. В Белом доме считают эту ситуацию следствием конфликта на Украине.