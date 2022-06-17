Сана, , 14:47 — REGNUM Правительство Йемена призвало власти стран Евросоюза препятствовать продаже частными лицами памятников истории, вывезенных из Йемена контрабандой. Об этом 17 июня сообщает информационное агентство SABA со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Йемена.

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Так, власти страны получили информацию о том, что ряд европейских аукционов готовятся выставить на продажу контрабандные памятники истории.

«Мы обнаружили, что некоторые коммерческие агентства планируют выставить некоторые йеменские артефакты для продажи в ряде европейских городов. Однако эти предметы представляют собой собственность Йемена, и никто не имеет права распоряжаться ими каким-либо образом. Мы изучаем все варианты и способы, доступные для возвращения этих предметов», — говорится в сообщении МИД Йемена.