Москва, 17 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Не стоит преждевременно хоронить ОДКБ и ЕАЭС — они сохранятся, но в другом виде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Odkb-csto.org ОДКБ

«ОДКБ и ЕАЭС сегодня выполняют ту же функцию, как, например, ранее Таможенный Союз и ЕЭП — функцию ступени к следующему этапу на пути взаимной интеграции», — заявил эксперт.

Кто-то уйдёт, кто-то пойдёт дальше с другими границами, но новому союзному государству быть, уверен Бредихин.

«Хоронить ОДКБ и ЕАЭС не стоит. Но опыт нужно сохранить и преумножить в обновлённом Союзном проекте», — заключил политолог.

Напомним, что заявление президента Казахстана о соблюдении антироссийских санкций вызвало резко негативную реакцию в России.