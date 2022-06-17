Джакарта, 17 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1220 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 17 июня в Индонезии выявили 6 065 644 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 556 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 901 639 человек.

В период с 16 по 17 июня от COVID-19 умерли шесть человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 679 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Индонезии за сутки выявили 1173 случая заражения коронавирусом.