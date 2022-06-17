Москва, 17 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Россия продолжает учиться жить в условиях ограниченной конвертируемости рубля, чего со страной не было уже 15 лет, с 2007 года, когда были де-факто отменены валютные ограничения по операциям, связанным с движением капитала, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Сегодня валютные ограничения вернулись, и даже обязательная продажа на уровне 80%, сначала сниженная, а потом вовсе отмененная, не повлияла на валютный курс так, как запрет нерезидентам продавать российские бумаги.

Данная контрсанкция, введенная в ответ на блокировку золотовалютных резервов Банка России, привела к тому, что с валютного рынка ушли инвесторы, остались только предприниматели — участники внешнеэкономической деятельности. Рынок сузился.

Это значит, что курс рубля сегодня зависит от того, каково соотношение между потребностями экспортеров и импортеров соответственно продать и купить иностранную валюту за российские рубли.

Равновесного — хотя бы на каком-то уровне – курса рубля не будет, пока не будет преодолен перекос в счете текущих операций платежного баланса. Пока импорт не начал восстанавливаться, экспортерам просто некому продавать свою валютную выручку.

В условиях, когда курсообразование стало исключительно экспортно-импортным, это единственный способ удержать рубль от дальнейшего роста.

Дорогой рубль выгоден импортерам и больно бьет по экспортерам. Но сегодня даже высокий курс рубля не может в должной степени повлиять на рост импорта, многие зарубежные компании ушли с российского рынка в продолжение санкционной политики.

А вот включить другие механизмы можно. В их числе – снижение ключевой ставки, которая повлечет за собой снижение ставок по коммерческим кредитам, а также ставок по депозитам, простимулирует предприятия брать дешевые деньги на развитие производства, а население – забирать деньги с вкладов и тратить их.

Это, по идее, должно оживить экономику, заинтересовать бизнес в импорте для удовлетворения спроса (тем более что разрешен параллельный импорт) или в собственном производстве – импортозамещении.

Возможно, это несколько сгладит дисбаланс на валютном рынке между экспортом и импортом и позволит рублю вернуться в диапазон 70-80, что порадует и экспортеров, и бюджет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара на уровне 70 рублей позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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