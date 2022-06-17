Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Цены на природный газ в Европе останутся высокими ещё несколько лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

Новак рассказал, что в ближайшие годы в Европе сохранятся высокие цены на газ, они будут оставаться на таком уровне еще в течение нескольких лет.

При этом он спрогнозировал, что ближайший отопительный сезон обернётся для Европы серьёзными проблемами. По его оценке, до начала сезона странам ЕС нужно закачать в хранилища ещё 40-45 млрд кубометров газа.

Новак уточнил, что Россия увеличила поставки потребителям в Евросоюзе сжиженного природного газа.