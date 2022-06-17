Осло, 17 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Власти Норвегии поддержали шестой пакет санкций Европейского союза и ввела новые ограничительные меры против России, сообщил 17 июня МИД королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

«Теперь мы запрещаем импорт нефти из России в Норвегию по морским маршрутам», — сообщили в министерстве.

Запрет вступает в силу немедленно, однако для поставок нефти предусмотрен переходный период до 5 декабря 2022 года, а для нефтепродуктов — до 5 февраля 2023 года, уточнили в МИД.

Кроме того, королевство ввело санкции против 65 граждан РФ и 18 российских организаций.