Молдавия, 17 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии хотят продлить домашний арест экс-президента страны Игоря Додона. Об этом он 17 июня сообщил журналистам после допроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Для этого меня и пригласили в прокуратуру. Они просят продлить домашний арест на 30 дней», — сказал Додон.

Он сообщил, что ходатайство о продлении ареста уже направили в суд. Адвокатам экс-президента передали соответствующий пакет документов для ознакомления.

Напомним, суд в Кишинёве 26 мая постановил отправить Додона под домашний арест на 30 суток. При этом сторона обвинения настаивала на его помещение в следственный изолятор. По заявлению следователей, в противном случае в стране могли бы начаться беспорядки.