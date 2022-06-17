Кабул, , 14:35 — REGNUM Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, в интервью Al-Arabiya заявил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменят свой подход и согласятся на мирные переговоры, его группировка предпочтёт мир войне.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако Масуд добавил, что нынешняя война была навязана им, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оставили ему выбора.

Лидер Фронта национального сопротивления, основной оппозиционной силы режиму талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал, что, раз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся у власти, он надеется, что правительство движения будет добиваться легитимности у народа и предоставит возможность всем партиям и этносам для политического участия в Афганистане.

Однако, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) препятствует участию во власти партий и этнических групп и создал тоталитарную систему, противоречащую исламским и национальным ценностям Афганистана.

По словам Ахмада Масуда, несмотря на посредничество многих иностранных сторон, в том числе некоторых исламских учёных, для решения проблем Афганистана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) первыми начали боевые действия. Он добавил, что силы сопротивления в Панджшере пережили зиму, несмотря на давление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и смогли отразить их атаки. Силы сопротивления смогли распространить свою деятельность на другие провинции Афганистана.

«Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменят свой подход и примут диалог и политическое урегулирование, я бы предпочёл мирное решение войне, — сказал лидер сопротивления. — Война нам навязана; война — это не то, что нам нравится, но мы должны сражаться, потому что нам не оставили выбора».

«Мы в состоянии защитить себя и свою землю, и мы ни на кого не нападали», — добавил он.

Ахмад Масуд говорит, что цель Фронта сопротивления — установить исламское правление в Афганистане; правительство, которое, по его словам, будет уважать права афганского народа, установит мир и стабильность и предоставит каждому возможность участвовать в управлении государством.

Он описал модель управления Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами как «умеренную, новую и осовремененную реальность истинного ислама», но, не называя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он сказал, что некоторые группировки настаивают на том, чтобы являются истинными последователями ислама, обезглавливая при этом людей и лишая женщин их основных прав.

По его словам, мир, возможно, не вмешается в дела Афганистана, но реалии, навязанные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), затронут всех.