Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM В ходе молодёжного трека «ПМЭФ. Юниор» на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «Россия 2050: инвестиции в послезавтра».

Участие в сессии приняли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

Участники встречи сошлись во мнении, что в 2050 году сегодняшние школьники будут определять лицо экономики, гуманитарной и технологической сфер России и мира, а значит, сегодня перед государством лежит особая ответственность перед поколением, которое займёт лидирующие позиции через 20-25 лет. В этой связи с одной стороны большая воспитательная и образовательная миссии возлагается на создаваемое в России движение детей и молодёжи.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко отметил, что создать организацию искусственным образом «сверху» невозможно, но в то же время инициативе «снизу» тоже требуется система. Найти этот баланс достаточно сложно, но он позволяет создавать поистине народные проекты.

«Если начинают сверху что-то делать, получается контора, которая не имеет шанса на успех. Если это идет снизу и не возникает какого-то объединяющего начала, единства, которое абсолютно необходимо, если этого нет — мало шансов дойти до успеха. Пример такого удачного баланса — «Бессмертный полк», который возник не по приказу, а по желанию многих людей отдать дань памяти тем, благодаря кому мы все сейчас живём благополучно. Это желание возникло точечно в нескольких местах, а потом стало понятно, что есть желание объединиться. Очень здорово, что это всё очень бережно происходило по отношению к тем идеям, которые были заложены изначально. Именно поэтому это было и осталось движением народным», — сказал Андрей Фурсенко.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, продолжив тему, подчеркнул, что создаваемое движение будет опираться на мнение самих школьников также, как это уже несколько лет происходит в конкурсе и детском сообществе «Большая перемена», участие в создании которого принимают сами ребята. Министр отметил, что благодаря активностям самих участников, чьё мнение всегда учитывается при развитии сообщества, в «Большой перемене» каждый год увеличивается количество ребят, желающих получить возможности самореализоваться.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой, очень важно, говоря об инвестициях в послезавтра, инвестировать в детство, потому что это всерьез позволяет влиять на будущее через детей и подростков. Когда для детей открываются двери на такие площадки, как ПМЭФ, когда университеты знакомят школьников с профессиями, когда на стажировки детей приглашают ведущие компании — это как раз те возможности, которые являются большим вкладом в будущее.

«Мы, безусловно, как Федеральное агентство по делам молодёжи, видим детей и подростков неотъемлемой частью всей экосистемы молодёжной политики. Нам важно не «догонять аудиторию» и вычислять её запросы, когда ребятам исполняется 18 лет, а начинать работать гораздо раньше, — рассказала Ксения Разуваева, — Если говорить о детском движении, то сегодня существует порядка 300 региональных движений, Российское движение школьников, «Юнармия», «Большая перемена», к которой в этом году присоединились 3,9 млн участников и педагогов. Наша задача поддержать инициативу ребят на объединение. Мне кажется, создание такого единого движения позволит масштабировать возможности, которые сегодня существуют и сделать их доступными каждому школьнику в нашей стране».

В новом движении место для себя смогут найти не только школьники от 6 лет и студенты, но и взрослые — родители и педагоги, которые возьмут на себя роль наставников. Такая модель взаимодействия и совместного созидания зарекомендовала в среде «Сириус». Об этом рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец отметила, что от молодого поколения зависит, смогут ли в России совершить новый технологический прорыв. Она подчеркнула, что более 80% молодёжи в возрасте от 14 до 21 года владеют собственными банковскими картами и используют финансовые онлайн-сервисы. Это новые возможности, которые требуют ответственного отношения, знаний и цифровых навыков, управления личными финансами и кибербезопасности.

Итоги встречи было доверено подвести детям — победителю первого сезона «Большой перемены» Дмитрию Шину и участнице конкурса «Большая перемена» Виктории Мурза, которые рассказали о своих идеях по развитии страны — создании объекта на базе Международного детского центра «Артек», который бы смог объединить все нации, народы и расы на территории лагеря, а также планах разработки новых самолётов и развитии российской авиации.

Партнёрами «ПМЭФ. Юниор» являются Российское движение школьников, Всероссийский конкурс «Большая перемена», фирма 1С, Российский экологический оператор.