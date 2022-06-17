Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 14:35 — REGNUM В ходе молодёжного трека «ПМЭФ. Юниор» на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «Россия 2050: инвестиции в послезавтра».
Участие в сессии приняли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.
Участники встречи сошлись во мнении, что в 2050 году сегодняшние школьники будут определять лицо экономики, гуманитарной и технологической сфер России и мира, а значит, сегодня перед государством лежит особая ответственность перед поколением, которое займёт лидирующие позиции через 20-25 лет. В этой связи с одной стороны большая воспитательная и образовательная миссии возлагается на создаваемое в России движение детей и молодёжи.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко отметил, что создать организацию искусственным образом «сверху» невозможно, но в то же время инициативе «снизу» тоже требуется система. Найти этот баланс достаточно сложно, но он позволяет создавать поистине народные проекты.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, продолжив тему, подчеркнул, что создаваемое движение будет опираться на мнение самих школьников также, как это уже несколько лет происходит в конкурсе и детском сообществе «Большая перемена», участие в создании которого принимают сами ребята. Министр отметил, что благодаря активностям самих участников, чьё мнение всегда учитывается при развитии сообщества, в «Большой перемене» каждый год увеличивается количество ребят, желающих получить возможности самореализоваться.
По словам руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой, очень важно, говоря об инвестициях в послезавтра, инвестировать в детство, потому что это всерьез позволяет влиять на будущее через детей и подростков. Когда для детей открываются двери на такие площадки, как ПМЭФ, когда университеты знакомят школьников с профессиями, когда на стажировки детей приглашают ведущие компании — это как раз те возможности, которые являются большим вкладом в будущее.
В новом движении место для себя смогут найти не только школьники от 6 лет и студенты, но и взрослые — родители и педагоги, которые возьмут на себя роль наставников. Такая модель взаимодействия и совместного созидания зарекомендовала в среде «Сириус». Об этом рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец отметила, что от молодого поколения зависит, смогут ли в России совершить новый технологический прорыв. Она подчеркнула, что более 80% молодёжи в возрасте от 14 до 21 года владеют собственными банковскими картами и используют финансовые онлайн-сервисы. Это новые возможности, которые требуют ответственного отношения, знаний и цифровых навыков, управления личными финансами и кибербезопасности.
Итоги встречи было доверено подвести детям — победителю первого сезона «Большой перемены» Дмитрию Шину и участнице конкурса «Большая перемена» Виктории Мурза, которые рассказали о своих идеях по развитии страны — создании объекта на базе Международного детского центра «Артек», который бы смог объединить все нации, народы и расы на территории лагеря, а также планах разработки новых самолётов и развитии российской авиации.
Партнёрами «ПМЭФ. Юниор» являются Российское движение школьников, Всероссийский конкурс «Большая перемена», фирма 1С, Российский экологический оператор.