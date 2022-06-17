Ульяновск, , 14:33 — REGNUM В Ульяновской области возросло количество вновь госпитализированных в ковид-стационары, при этом нет новых летальных исходов. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 17 июня, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 430 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 15 и 16 июня заболели соответственно 16 и 19 жителей.

Количество вылечившихся от ковида достигло 198 344 человек, доля выздоровевших в целом составляет почти 97,5%.

Что касается суточной статистики, то 16 июня победили коронавирус 37 пациентов (15 июня — 32 человека), госпитализированы в ковид-больницы десять человек (15 июня — восемь человек). Новых жертв пандемии нет.

Напомним, что всего в Ульяновской области умерли от ковида 4711 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе проведено 2 132 070 лабораторных исследований на коронавирус.