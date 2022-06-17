Ульяновск, 17 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло количество вновь госпитализированных в ковид-стационары, при этом нет новых летальных исходов. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 17 июня, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 430 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 15 и 16 июня заболели соответственно 16 и 19 жителей.

Количество вылечившихся от ковида достигло 198 344 человек, доля выздоровевших в целом составляет почти 97,5%.

Что касается суточной статистики, то 16 июня победили коронавирус 37 пациентов (15 июня — 32 человека), госпитализированы в ковид-больницы десять человек (15 июня — восемь человек). Новых жертв пандемии нет.

Напомним, что всего в Ульяновской области умерли от ковида 4711 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе проведено 2 132 070 лабораторных исследований на коронавирус.