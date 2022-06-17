Лондон, , 14:32 — REGNUM Решение об экстрадиции в США может быть оспорено основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в течение двух недель. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба МВД Великобритании.

«17 июня, после рассмотрений как магистратским, так и высоким судом было предписано экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. У Ассанжа остаётся обычное право на апелляцию в течение 14 дней», — говорится в заявлении британского МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение экстрадировать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит тюремное заключение на срок 175 лет, приняла глава МВД Великобритании Прити Пател.