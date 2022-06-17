Первоуральск, Свердловская область, 17 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области 27-летний гражданин отдан под суд за вымогательство и похищение человека. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, это произошло в июле 2021 года. Обвиняемый встретил своего знакомого и полагая, что тот должен оказать материальную помощь их общей знакомой, силой поместил в свой автомобиль и отвёз на кладбище. Там он пристегнул его наручниками к воротам и потребовал передать даме 60 тыс. рублей и машину «ЛАДА-210 740» стоимостью 105 тыс.

Пострадавший согласился и отдал машину. Теперь обвиняемого ждёт суд.