Рабат, , 14:39 — REGNUM Крупнейшие энергетические компании в Марокко подняли цены на топливо и электроэнергию для граждан страны из-за роста цен на мировом рынке. Об этом сообщает Hespress.

На бензоколонке Pxhere.com

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По данным журналистов, 17 июня цены на бензин в стране приблизились к 16 — 18 дирхамам за литр (около $1,6 — 1,8). Рост цен встретил критику в марокканском обществе.

Ряд профсоюзных организаций обратились к членам профсоюзов, призвав их участвовать в забастовках и акциях протеста.

Как ожидается, ряд оппозиционных партий намерены поднять в парламенте страны вопрос о введении государственного субсидирования цен на нефть для оказания помощи местному бизнесу.