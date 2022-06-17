Ярославль, , 14:42 — REGNUM В Ярославле власти рассказали о том, как проходит капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ремонт фасада многоквартирного дома на улице Советской 21 в Ярославле city-yaroslavl.ru

Один из видов работ в плане капитального ремонта — обновление фасадов зданий.

«На улице Советской, 21 мы полностью восстанавливаем фасады, декоративные элементы, цоколь, ремонтируем балконы и частично их ограждения. Работы начали после майских праздников, на данный момент уже 50% выполнено. По контракту должны закончить ремонт до сентября, работаем с опережением. Если погодные условия позволят, то ремонт завершим в начале июля», — рассказал инженер подрядной организации Александр Бережной.

Подобные работы планируется провести ещё на семи зданиях, а всего в плане краткосрочного капитального ремонта 97 многоквартирных домов, где выполнят 121 вид работ.