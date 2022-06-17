Северодонецк, ЛНР, 17 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. На данный момент часть украинских военных, которые были ранее блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом 17 июня рассказал подполковник Народной Милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — приводит его слова Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Также Марочко уточнил, что число сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным подразделениям ВСУ на данный момент не разглашается для собственной безопасности киевских боевиков.

«Сейчас очень активно работают (украинские) заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украине», — отметил подполковник НМ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что мини-плацдармы для наступления на территории завода «Азот» в Северодонецке, где блокированы остатки украинских нацистов и иностранных наемников, создали накануне войска ЛНР.