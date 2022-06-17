Минск, 17 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Диктат со стороны западных стран уже всем надоел, заявил 17 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы не одни в этом мире. Этот диктат со стороны Запада уже всем надоел. Мир начинает перестраиваться», — сказал он во время общения с работниками предприятия «Белшина».

Лукашенко добавил, что во время внешнего политического и экономического давления на страну каждый ее житель должен продолжать работать, делать свое дело.

«Мы для них конкуренты, путаемся у них под ногами. Мы высокотехнологичная нация. Мы умеем. Мы сегодня как никогда востребованы», — сказал белорусский лидер, комментируя западные санкции против страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что исхода событий на Украине никто не знает, однако они станут началом для передела мира.

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