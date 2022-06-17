Уфа, 17 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Аккредитованную испытательную лабораторию для продукции лёгкой промышленности намерены открыть в декабре 2022 года в Уфе. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что вопросы открытия в Уфе такой лаборатории и создания в республике центров по сертификации при технопарках были рассмотрены на Петербургском международном экономическом форуме во время встречи главы Башкирии Радия Хабирова с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым и главой ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андреем Шпиленко.

Ранее, в апреле 2021 года в ходе российского промышленного форума в Уфе Хабиров и Шалаев договорились открыть в республике на базе государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний аккредитованной испытательной лаборатории по продукции лёгкой промышленности.

Сообщается, что для этой лаборатории выделили помещения, было приобретено необходимое оборудование. Технический запуск лаборатории планируется в декабре текущего года.

Директор ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко сообщил, что при каждом промышленном технопарке можно запустить центры сертификации и испытательные лаборатории. Он пояснил, что их целесообразно создавать с привлечением региональных центров Росстандарта. И Башкирия может стать одним из пилотных регионов в этой сфере.

«Создание лабораторий и центров сертификации требует очень специфических компетенций. Для бизнеса это несёт финансовые и временные издержки, зачастую он просто не располагает такими ресурсами и возможностями. При этом Росстандарт развивает по всей стране объекты технологической инфраструктуры, центры сертификации, стандартизации, метрологии, которые готовы к оказанию услуг», — приводит пресс-служба слова Шпиленко.

Отмечается, что глава Башкирии поддержал данное предложение, отметив, что центры Росстандарта имеют все необходимые компетенции, они помогут резидентам технопарков проходить сертификацию выпускаемой продукции.