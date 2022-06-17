Манагуа , 17 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Власти Никарагуа осудили устный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о положении дел в этой стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

В заявлении власти Никарагуа отметили, что Управление Верховного комиссара по правам человека продолжает действовать нечестно и несправедливо, превращая отчёты в настоящие нападки на страну.

«Мы четко заявили и подтверждаем, что не принимаем представленную сегодня информацию, поскольку представленная информация о Никарагуа продолжает повторять ложь и фальшивые новости, далекие от нашей действительности, представляя собой полное неуважение и одностороннюю агрессию против нашего народа и его законно сформированного правительства», — говорится в тексте заявления.

Также власти Никарагуа решительно отвергли все заявления, сделанные об этой стране, как несправедливые, навеянные СМИ, политизированные и лишенные объективности, поскольку они являются частью агрессивной кампании США против Никарагуа: «Именно такого рода обновления препятствуют прогрессу в защите и охране прав человека во всем мире, поскольку они используются для вмешательства во внутренние дела стран».

Представители латиноамериканской страны потребовали прекратить «воспроизводить и поддерживать государства, державы и организации, которые якобы заинтересованы в защите прав человека, тогда как на самом деле они действуют в угоду собственным интересам, манипулируя своими мнимыми «истинами», присваивая себе прозрачность и объективность, которых у них нет, чтобы нарушить суверенитет».