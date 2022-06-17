Москва, 17 июня, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Войска ОДКБ должны вернуться в Казахстан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Войска ОДКБ должны вернуться на свои январские позиции в Казахстане», — заявил эксперт.

Так будет понятнее Касым-Жомарт Токаеву и его окружению: играть в столь опасные игры не стоит, считает эксперт.

Сигналом служит и прошедшая встреча президента России Владимира Путина и экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Деталей нет, но явно обсуждались не только гарантии безопасности опальному казахстанскому президенту, полагает Бредихин.

«Нельзя исключать, что Назарбаев войдёт в число подписантов нового союзного государства, которое планируется между Россией, Белоруссией, освобождёнными территориями Украины, ДНР, ЛНР, Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией. Он вполне может возглавить Северный Казахстан, так же как Виктор Янукович рассматривается на роль лидера «новой» Украины. Токаев же действует слишком опасно и обладает, несмотря на дипломатический опыт, короткой памятью», — заключил политолог.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому телевидению заявил о том, что Казахстан продолжит сотрудничество с Россией, но не будет нарушать антироссийские санкции.