Молдавия, 17 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Молдавии не разрабатывает программу по обеспечению населения дешевым хлебом. Об этом 17 июня сообщил на заседании парламента глава минсельхоза Виорел Герчу.

MelanieFHardy Хлеб

«Я думаю, что мы должны идти по пути повышения уровня доходов населения. И, я думаю, такое понятие, как «социальный хлеб» должно исчезнуть», — сказал Герчу.

Накануне оппозиционные депутаты парламента Молдавии вынесли вотум недоверия Герчу на обсуждение. Его обвинили в провале программы поддержки фермеров, а также в том, что он якобы не справился с управлением отраслью. Фракция правящей партии Действие и солидарность» не поддержала эту инициативу.

Напомним, согласно данным Нацбанка Молдавии хлеб в стране в период с мая 2021 года по май 2022 года стал дороже на 30%. Ожидается, что высокие темпы инфляции сохранятся в республике до конца года.