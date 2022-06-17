Женева, Швейцария, 17 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Украина не сможет провести в 2023 году музыкальный конкурс «Евровидение», говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Евровидение

Организаторы рассказали, что «после объективного анализа референтная группа и совет управляющих песенного конкурса «Евровидение» с огромным сожалением пришли к выводу», что организация и проведение песенного конкурса не могут быть исполнены телекомпанией UA: PBC.

В заявлении указано, что запланированы переговоры о возможном проведении конкурса в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra. В соответствии с правилами, новый конкурс должен пройти в стране, которую представлял занявший первое место исполнитель.