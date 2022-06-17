Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Санкт-Петербург на ПМЭФ-2022 подписал соглашение о сотрудничестве с «ОДК-Климов», известном своими двигателями для вертолётов. Производство авиадвигателей на предприятии будет расширено.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вертолёт «Ансат» в стиле Aurus

Соглашение подразумевает сотрудничество Северной столицы и «ОДК-Климов» в области рынка технологий и инвестирования в промышленность. Предприятие выделит 22 млрд рублей на эти цели, сообщили в пресс-службе Смольного. В течение семи лет будет создано 885 новых рабочих мест.

В церемонии подписания документа приняли участие губернатор Северной столицы Александр Беглов и генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов. Там же присутствовал и директор предприятия Александр Ватагин.

«Эта компания — знаковая для нас. Это высокотехнологичные, высокооплачиваемые рабочие места, налоги, которые поступают в бюджет. Соглашение, которое мы сегодня подписали, придаст дополнительный импульс нашему взаимодействию», — отметил губернатор.

Предприятие поспособствует строительству топливного терминала и производственно-конструкторских корпусов. При взаимодействии с «ОДК-Климов» создадут учебный авиационный центр, а также комплекс испытательных стендов. В обмен на инвестиции город будет оказывать консультационную и информационную поддержку двигателе строителям.

На «ОДК-Климов» выпускаются газотурбинные двигатели ТВ3-117 и ВК-2500 и САУ для российских вертолетов. Помимо этого предприятие занимается созданием новых оборудований для вертолётов «Ансат», Ка-226, Ка-62, гибридной силовой установки и САУ к ним.