Москва, 17 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Высказывание Германа Грефа о том, что, «если ничего не делать», российская экономика вернётся на уровень 2021 года только через десять лет, можно понимать парадоксально, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«С одной стороны, можно предположить, что российская экономика из-за санкций может выйти на темпы роста в 3–4% только через десять лет, но с другой стороны, получается, что даже если ничего не предпринимать в плане структурных реформ и, допустим, хотя бы перенаправления географии потоков экспорта, то через десять лет российская экономика всё равно вернётся на те же довольно умеренные темпы роста, которые были зафиксированы по итогам 2021 года.

То есть у российской экономики, выходит, есть такой запас прочности, при котором можно десять лет ничего не делать, а существовать на том же сырьевом багаже.

И этот парадокс, в принципе, может разрешиться очень просто: даже если смириться с потерей почти 40% экспорта нефти в Евросоюз из-за эмбарго и даже не увеличивать (или не сильно увеличивать) объёмы экспорта в КНР и Индию, а также в другие азиатские страны, цены на нефть, которые могут из-за эмбарго достичь $150 за баррель и даже превысить этот уровень, могут стать очередным спасением российской экономики.

Не говоря уже о том, что ценовые максимумы сейчас обновляют другие статьи российского экспорта — зерно, металлы, удобрения.

Да и эмбарго на российский трубопроводный газ Евросоюз не собирается вводить, а цены на газ в Европе и Азии тоже зашкаливают. Потерю объёмов экспорта можно компенсировать ростом сырьевых цен, сокращение импорта заменить параллельным импортом (да и приостановившие в России работу иностранные корпорации на десятилетнем горизонте в Россию вернутся обязательно).

Но в долгосрочном аспекте этот фактор, называемый «голландской болезнью», может сослужить российской экономике плохую службу и надолго её отбросить в технологическом развитии, а без новейших технологий сегодня никуда, и в том числе — в нефтегазовой отрасли. Поэтому структурная реформа российской экономике необходима, и не только в плане перенаправления потоков сырьевого экспорта.

Сейчас России предоставлен уникальный шанс сделать качественный рывок вперёд в развитии собственной конкурентоспособной обрабатывающей промышленности и IT-сектора, наладить производство продукции и запчастей, которые ранее ввозились из-за рубежа.

То есть стать новым Китаем, опираясь не только на собственные возможности и сырьевую базу, но и на сотрудничество с дружественными странами — в первую очередь ЕАЭС и БРИКС», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае, если «ничего не делать», экономика России на фоне введенных Западом масштабных санкций, вернется на уровень 2021 года только через десять лет. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ.

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