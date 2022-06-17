Курган, 17 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 17 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы шесть человек, выписано по выздоровлении восемь курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 19 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 17 июня выявлено 104 910 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 028 человек, скончались 1439 пациентов (ни одного человека за сутки).