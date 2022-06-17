Москва, 17 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Евросоюз готовит украинцев к смерти за европейскую перспективу. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и Украина

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тётки из ЕС», — написал Медведев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.