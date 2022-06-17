Москва, 17 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Европейские лидеры могли бы повлиять на руководство Украины, побудить его трезво оценить ситуацию. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 17 июня в интервью «Известиям».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Москве нужны любые подталкивания Киева со стороны отдельного человека или страны. Будет доброе дело, в том числе для самой Украины, если они подтолкнут Киев в сторону от текущего состояния режима в стране.

«Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решение. С тем, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию», — сказал Песков.

Он добавил, что тройка лидеров, совершившая визит на Украину, является частью единой машины, коллективного Запада. Вместе с тем они понимают, что диалог не должен прекращаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с визитом на Украину прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц.

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