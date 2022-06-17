Каракас, 17 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Латинской Америки Рандер Пенья вручил поверенному в делах Уругвая Карлосу Бетанкуру ноту протеста в связи с инцидентом, связанным с грузовым самолётом. Об этом пишет Prensa Latina.

Yarregion.ru Самолет

Власти Венесуэлы отвергли решение уругвайских властей отозвать разрешение на пролет самолета, принадлежащего венесуэльской компании Emtrasur, пока он находился в воздухе.

Отмечается, что 8 июня самолет Boeing 747 с грузом выполнял рейс по маршруту международный аэропорт Эзейза (Аргентина)-Монтевидео (Уругвай)-Каракас (Венесуэла), когда в столице Уругвая внезапно было отозвано разрешение на пролет, и самолету пришлось вернуться в аргентинский аэропорт.

У самолета не было необходимого объёма топлива для завершения маршрута до конечной точки, поэтому действия уругвайских властей подвергли жизнь экипажа серьезному риску, отметили в Каракасе.

Венесуэла также считает этот инцидент неприемлемым и требует от правительства Уругвая объяснений по поводу случившегося, призывая его придерживаться принципов безопасности, братства и добрососедства, которыми исторически руководствовались в отношениях две страны.