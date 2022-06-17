Москва, 17 июня 2022, 14:36 — REGNUM Известный рэп-исполнитель Soda Luv (Владислав Терентюк) выпустил новый альбом под названием Native Strangers. Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 17 июня.
«Это не песни, которые вот прям песни, я не надеюсь, что кто-то будет это подпевать, потом запоминать. Считайте, это просто мои голосовые вам на биточки записанные», — прокомментировал релиз пластинки артист. В альбом вошли десять композиций, а единственным приглашённым гостем стал рэпер Брутто (Тимур Одилбеков).
Напомним, предыдущим полноформатным релизом Soda Luv является альбом Roomination. Проект вышел 14 декабря 2022 года и включил в себя 21 песню.
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