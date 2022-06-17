Москва, , 14:36 — REGNUM Известный рэп-исполнитель Soda Luv (Владислав Терентюк) выпустил новый альбом под названием Native Strangers. Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 17 июня.

Soda Luv Скриншот YouTube

«Это не песни, которые вот прям песни, я не надеюсь, что кто-то будет это подпевать, потом запоминать. Считайте, это просто мои голосовые вам на биточки записанные», — прокомментировал релиз пластинки артист. В альбом вошли десять композиций, а единственным приглашённым гостем стал рэпер Брутто (Тимур Одилбеков).

Напомним, предыдущим полноформатным релизом Soda Luv является альбом Roomination. Проект вышел 14 декабря 2022 года и включил в себя 21 песню.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Drake неожиданно выпустил новый альбом