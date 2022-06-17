Киев, 17 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Для граждан России с 1 июля на Украине будет действовать визовый режим. Об этом 17 июня заявил президент страны Владимир Зеленский.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

По его словам, с 1 июля Украина вводит для российских граждан визовый режим. Ранее Зеленский поддержал петицию с соответствующим требованием.

Отметим, что гражданам РФ до введения новых правил для пребывания на территории Украины сроком до 90 дней виза не требовалась.