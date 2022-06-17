Москва, , 14:13 — REGNUM В течение нескольких недель Росстат публиковал данные о слабой недельной дефляции, в основном снижение цен происходило в нескольких группах продовольственной продукции, бытовой электронике и лекарствах. За последнюю неделю дефляция оказалась более выраженной (-0,14%) и затронула более широкий спектр товаров, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Дефляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С одной стороны, дефляция может быть показателем слабости спроса вследствие сокращения реальных располагаемых доходов населения, опасений ухудшения экономической ситуации в будущем, снижения доступности кредитования — и это сигнал, что спрос нужно поддержать, чтобы ограничить масштабы спада в экономике.

С другой стороны, как отметила 16 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина, пока преждевременно говорить о дефляции как об устойчивом явлении, это может быть «коррекция после большого перелета» цен в марте. К тому же, дефляции способствует укрепление курса рубля.

Впрочем, ЦБ РФ и так активно реагирует на то, что инфляция складывается ниже прогнозов — с начала апреля на очередных и внеочередных заседаниях ключевая ставка была снижена с 20% до 9,5% (уровень до начала СВО), при этом новый прогноз ЦБ РФ предполагает возможность ее дальнейшего снижения, если устойчивая инфляция продолжит замедляться.

Это увеличивает доступность кредитования в экономике и должно поддержать потребительский спрос. Внутренний спрос должно поддержать и бюджетное стимулирование (министр финансов Антон Силуанов оценил бюджетный стимул этого года на уровне 8 трлн руб.).

Не стоит забывать, что есть факторы, которые будут препятствовать дефляции, прежде всего, со стороны предложения. Пока происходит сокращение запасов, которые вследствие разрыва логистических цепочек еще не пополняются текущим импортом в необходимом объеме.

Если их не удастся возместить за счет нового импорта или импортозамещения, то дефицит предложения может в большей степени способствовать инфляции, чем снижение спроса — ее подавлять.

Вклад в инфляцию должно дать и увеличение логистических издержек на более длительные пути доставки, и трансакционные издержки из-за изменения схем международных расчетов, и снижение конкуренции на внутреннем рынке, и общая высокая глобальная инфляция.

Поэтому ЦБ РФ соблюдает определенную осторожность в смягчении денежно-кредитной политики», пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра экономики и развития страны Максима Решетникова, в настоящее время Россия сползает в дефляционную спираль.

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