Таиз, Йемен, 17 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Отряды йеменских-повстанцев хуситов нарушили условия о прекращении огня и атаковали позиции правительственной армии Йемена в провинции Таиз. Об этом сообщает Belqees TV.

Ibrahem Qasim Йемен

По данным журналистов, инцидент произошёл в полдень в пятницу, 17 июня, в окрестностях города Арабаин. В результате обстрела погибли и получили ранения несколько солдат правительственных войск. Точное количество пострадавших устанавливается.

Ранее правительство Йемена и командование хуситов достигли соглашения о прекращении огня и начале переговоров о мирном урегулировании конфликта, однако обе стороны регулярно обвиняют друг-друга в нарушении условий перемирия.