Нальчик, 17 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии установлена мошенническая схема с хищением денежных средств материнского капитала. В её создании уличили директора одной из коммерческих компаний, который за вознаграждение обещал своим клиенткам умножить их капитал. В итоге денежные средства он похищал. Общий ущерб от его действий составил более 14 млн рублей, сообщили 17 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

Credits-helps.ru Материнский капитал

По словам одной из потерпевших, злоумышленник, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, предложил ей подзаработать. Он пообещал умножить её материнский капитал за несколько месяцев, вложив денежные средства в оборот. По факту же он похитил их.

Было установлено, что всего жертвами мошенника стали 28 человек. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.