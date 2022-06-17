София, , 14:09 — REGNUM Представители народного собрания (парламент) Болгарии обсудят вопрос вынесения вотума недоверия действующему правительству страны на своем внеочередном заседании во вторник, 21 июня. Об этом 17 июня сообщает БНР.

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По некоторым данным, за досрочную отставку правительства уже выразили готовность проголосовать 110 депутатов болгарского высшего законодательного органа.

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Напомним, 15 июня представители крупнейшей оппозиционной партии Болгарии ГЕРБ инициировали процесс лишения полномочий Совета министров страны, возглавляемого Кирилом Петковым. В качестве причин для неодобрения действий кабмина руководство ГЕРБ называет высокую инфляцию, резкий рост цен на топливо и другие энергоносители, а также общее обнищание жителей страны.